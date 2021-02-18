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Главная Канцтовары Товары для школы Тетради Brauberg Тетрадь на кольцах А5 (180х220мм), 120л, кожзам, BRAUBERG Joy, оранжевый/светло-оранжевый

Тетрадь на кольцах А5 (180х220мм), 120л, кожзам, BRAUBERG Joy, оранжевый/светло-оранжевый

Артикул: 311159
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  • Тетрадь на кольцах А5 (180х220мм), 120л, кожзам, BRAUBERG Joy, оранжевый/светло-оранжевый - фото 1
  • Тетрадь на кольцах А5 (180х220мм), 120л, кожзам, BRAUBERG Joy, оранжевый/светло-оранжевый - фото 2
  • Тетрадь на кольцах А5 (180х220мм), 120л, кожзам, BRAUBERG Joy, оранжевый/светло-оранжевый - фото 3
  • Тетрадь на кольцах А5 (180х220мм), 120л, кожзам, BRAUBERG Joy, оранжевый/светло-оранжевый - фото 4
  • Тетрадь на кольцах А5 (180х220мм), 120л, кожзам, BRAUBERG Joy, оранжевый/светло-оранжевый - фото 5
  • Тетрадь на кольцах А5 (180х220мм), 120л, кожзам, BRAUBERG Joy, оранжевый/светло-оранжевый - фото 6
  • Тетрадь на кольцах А5 (180х220мм), 120л, кожзам, BRAUBERG Joy, оранжевый/светло-оранжевый - фото 7
  • Тетрадь на кольцах А5 (180х220мм), 120л, кожзам, BRAUBERG Joy, оранжевый/светло-оранжевый - фото 8
  • Тетрадь на кольцах А5 (180х220мм), 120л, кожзам, BRAUBERG Joy, оранжевый/светло-оранжевый - фото 9
  • Тетрадь на кольцах А5 (180х220мм), 120л, кожзам, BRAUBERG Joy, оранжевый/светло-оранжевый - фото 10
  • Тетрадь на кольцах А5 (180х220мм), 120л, кожзам, BRAUBERG Joy, оранжевый/светло-оранжевый - фото 11
Тетрадь на кольцах А5 (180х220мм), 120л, кожзам, BRAUBERG Joy, оранжевый/светло-оранжевый - фото 1
Тетрадь на кольцах А5 (180х220мм), 120л, кожзам, BRAUBERG Joy, оранжевый/светло-оранжевый - фото 2
Тетрадь на кольцах А5 (180х220мм), 120л, кожзам, BRAUBERG Joy, оранжевый/светло-оранжевый - фото 3
Тетрадь на кольцах А5 (180х220мм), 120л, кожзам, BRAUBERG Joy, оранжевый/светло-оранжевый - фото 4
Тетрадь на кольцах А5 (180х220мм), 120л, кожзам, BRAUBERG Joy, оранжевый/светло-оранжевый - фото 5
Тетрадь на кольцах А5 (180х220мм), 120л, кожзам, BRAUBERG Joy, оранжевый/светло-оранжевый - фото 6
Тетрадь на кольцах А5 (180х220мм), 120л, кожзам, BRAUBERG Joy, оранжевый/светло-оранжевый - фото 7
Тетрадь на кольцах А5 (180х220мм), 120л, кожзам, BRAUBERG Joy, оранжевый/светло-оранжевый - фото 8
Тетрадь на кольцах А5 (180х220мм), 120л, кожзам, BRAUBERG Joy, оранжевый/светло-оранжевый - фото 9
Тетрадь на кольцах А5 (180х220мм), 120л, кожзам, BRAUBERG Joy, оранжевый/светло-оранжевый - фото 10
Тетрадь на кольцах А5 (180х220мм), 120л, кожзам, BRAUBERG Joy, оранжевый/светло-оранжевый - фото 11
410 руб. 
Купить
Артикул: 311159
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Тетрадь состоит из 120 листов офсетной бумаги плотностью 70 г/м2 с линовкой в клетку и полями. Обложка тетради с однотонным дизайном стилизована под фактурную кожу оранжевого цвета и прошита по периметру. Формат А5 является стандартным и обеспечивает комфортное ношение в рюкзаке/ранце или папке. Кольцевой механизм позволяет легко сменить внутренний блок на новый, не покупая при этом новую тетрадь - его нужно просто разжать. Одна такая тетрадь способна заменить несколько небольших тетрадей для разного рода информации, благодаря чему место в сумке расходуется более разумно.

Купите тетрадь на кольцах BRAUBERG "Joy", и Вы забудете, что такое постоянное ношение тяжелых тетрадей - теперь все в одном месте! Приобрести товар можно в нашем интернет-магазине.



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Тетрадь на кольцах А5 (180х220мм), 120л, кожзам, BRAUBERG Joy, оранжевый/светло-оранжевый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 410 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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