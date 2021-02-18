191542, Холст на картоне с контуром BRAUBERG ART CLASSIC "УЛОЧКИ", 30х40см, грунтованный, хлопок

Легкий, компактный материал с фактурой холста, обеспечивающей максимальную сцепку картонной основы с краской. Изготовлен из 100% хлопка, с мелким зерном. Прочная поверхность плотностью 280 г/м2 выдерживает множество слоев краски и воздействие разбавителя, хорошо переносит изменения влажности и температуры. Благодаря уже нанесенному контуру художнику остается только подобрать цветовую гамму для будущей картины. Холст на картоне легко вставить в обычную рамку. Размер - 30х40 см.

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