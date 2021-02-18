Рюкзак ПИФАГОР SCHOOL для начальной школы, MONSTER TRUCK, 38х28х14 см

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|Бренд
|Пифагор
|Тип товара
Рюкзак имеет 1 вместительное отделение на молнии, 1 передний и 2 боковых кармана. Оптимальный размер рюкзака позволяет вместить все необходимые школьные принадлежности. Мягкие широкие регулируемые лямки способствуют оптимальному распределению веса.
Рюкзак легко открывать и закрывать одной рукой с любой стороны - основное отделение имеет долговечную реверсивную молнию с двумя бегунками.
У рюкзака есть удобная ручка из ткани для переноски и петелька для подвешивания на крючок парты. Яркая и качественная печать, насыщенный цвет рисунков достигается за счет использования современных технологий печати на ткани. Светоотражающие элементы со всех сторон ранца обеспечивают безопасность в темное время суток.
Рюкзак упакован в плотный ПЭТ пакет, который сохранит качество и товарный вид при хранении и транспортировке.
Рюкзаки ПИФАГОР – это демократичные по ценам и динамично развивающиеся линейки товаров для школы. Рюкзаки ПИФАГОР сочетают в себе яркий дизайн и достойное качество товаров. Закажите рюкзак ПИФАГОР прямо сейчас и убедитесь в этом сами!
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