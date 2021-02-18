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Главная Канцтовары Папки и системы архивации Папки на кольцах Brauberg Папка на 4 кольцах с передним прозрачным карманом BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, синяя, до 500л

Папка на 4 кольцах с передним прозрачным карманом BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, синяя, до 500л

Артикул: 311068
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  • Папка на 4 кольцах с передним прозрачным карманом BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, синяя, до 500л - фото 1
  • Папка на 4 кольцах с передним прозрачным карманом BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, синяя, до 500л - фото 2
  • Папка на 4 кольцах с передним прозрачным карманом BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, синяя, до 500л - фото 3
  • Папка на 4 кольцах с передним прозрачным карманом BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, синяя, до 500л - фото 4
  • Папка на 4 кольцах с передним прозрачным карманом BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, синяя, до 500л - фото 5
  • Папка на 4 кольцах с передним прозрачным карманом BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, синяя, до 500л - фото 6
  • Папка на 4 кольцах с передним прозрачным карманом BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, синяя, до 500л - фото 7
  • Папка на 4 кольцах с передним прозрачным карманом BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, синяя, до 500л - фото 8
Папка на 4 кольцах с передним прозрачным карманом BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, синяя, до 500л - фото 1
Папка на 4 кольцах с передним прозрачным карманом BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, синяя, до 500л - фото 2
Папка на 4 кольцах с передним прозрачным карманом BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, синяя, до 500л - фото 3
Папка на 4 кольцах с передним прозрачным карманом BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, синяя, до 500л - фото 4
Папка на 4 кольцах с передним прозрачным карманом BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, синяя, до 500л - фото 5
Папка на 4 кольцах с передним прозрачным карманом BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, синяя, до 500л - фото 6
Папка на 4 кольцах с передним прозрачным карманом BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, синяя, до 500л - фото 7
Папка на 4 кольцах с передним прозрачным карманом BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, синяя, до 500л - фото 8
290 руб. 
Купить
Артикул: 311068
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Папка стандартного формата А4 вмещает до 500 листов. Изготовлена из плотного картона с покрытием ПВХ толщиной 2 мм с гладкой фактурой. Допускается влажная обработка поверхности. Лицевая и внутренняя стороны обложки снабжены прозрачными карманами. Для идентификации имеется бумажный корешок. Ширина корешка составляет 75 мм. Папка оснащена четырьмя кольцами, которые обеспечивают надежное хранение документов. В неё можно вставить файлы или проколотые дыроколом листы и, при необходимости, заменить их на другие. Каждая папка упакована в индивидуальный пакет.

Каждая солидная компания или организация должна иметь папку на кольцах BRAUBERG. Организовать деятельность сотрудников, нацеленную на высокий результат, помогут товары нашего интернет-магазина!



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Папка на 4 кольцах с передним прозрачным карманом BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, синяя, до 500л - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 290 руб., вам надо позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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