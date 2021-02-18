Папки-файлы перфорированные А4 ЮНЛАНДИЯ, КОМПЛЕКТ 100 шт., гладкие, 35 мкм

Перфопапки формата А4 с вертикальным размещением содержат универсальную перфорацию, а также имеют гладкую поверхность и прочные швы. Файлы являются незаменимым атрибутом в офисе, позволяют систематизировать документы и обеспечивают их сохранность на долгое время. Изготовлены из пленки толщиной 35 мкм. В комплект входит 100 перфопапок.

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