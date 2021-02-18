Степлер №10 металлический BRAUBERG Universal+, до 12 листов, с антистеплером, черны

Степлер прочно занял первенство среди необходимых предметов с бумажной продукцией. Металлический аксессуар с пластиковой накладкой обеспечит качественное скрепление документов.

Степлер известного немецкого бренда BRAUBERG способен скрепить до 12 листов, что позволит экономить рабочее время. Стандартный размер скоб №10 подходит для бумаги различной средней плотности. Глубина закладки бумаги, которая определяется расстоянием от края бумаги до места пробивки - 64 мм. Данная модель может выступать в качестве антистеплера, позволяющего разжать закрепленные скобы более качественно, не нанося повреждений ни материалу, ни кончикам пальцев. За счет малых размеров не займет на рабочем столе много места и даже поместится в карман, а классический черный цвет отлично будет дополнять любой интерьер.

Данная модель степлера находится в среднем ценовом сегменте за счет металлического корпуса с длительным сроком службы и говорящим за себя немецким качеством.

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