Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см

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|Бренд
|Юнландия
|Тип товара
Жесткокаркасный ранец выполнен из прочного износостойкого полиэстера. Ранец состоит из одного просторного отделения, 1 переднего и 2 боковых карманов.
Специальная форма спинки с анатомическими спонжевыми панелями способствует равномерному распределению нагрузки на спину и формированию правильной осанки.
Внутренние разделители для книг и тетрадей в основном отделении позволяют правильно организовать пространство в ранце. Еще одна удобная опция - вкладыш для заполнения расписания уроков и контактной информации школьника на внутренней стенке крышки ранца.
Ранец имеет удобную прорезиненную ручку для переноски.
Уплотненное рельефное дно из эргономичного материала EVA сохраняет устойчивость, жесткость и функциональность ранца, при этом не утяжеляя его. Рельефная структура материала позволяет сохранить устойчивость даже на неровной поверхности.
В боковых карманах на резинке можно разместить бутылочку, термос или зонт.
Рюкзак имеет специальное кольцо для крепления брелока, бейджика или школьного пропуска.
Оптимальный размер ранца, мягкие регулируемые по длине лямки и вес 850 грамм полностью удовлетворяют потребности ученика начальной школы. Светоотражающие элементы со всех сторон ранца обеспечивают безопасность на дороге в темное время суток.
Яркая этикетка расположена на ручке ранца, делая его более заметным на полке магазина, а информация в ней отражает главные потребительские свойства, помогая покупателю принять решение о покупке.
Ранец упакован в плотный ПЭТ пакет, который сохранит качество и товарный вид при хранении и транспортировке.
Ранцы ЮНЛАНДИЯ - высокое качество, яркий дизайн, средний ценовой сегмент, забота о развитии детей. Закажите ранец ЮНЛАНДИЯ прямо сейчас и убедитесь в этом сами! Талант - всегда открытие!
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