Обложка для автодокументов STAFF, экокожа, DOCUMENTS, бордовая

Модель выполнена из экокожи бордового цвета и украшена тисненной надписью "DOCUMENTS". Имеет 6 пластиковых карманов и карман для водительских прав. Компактные размеры 95х130 мм позволяют всегда нужные документы носить с собой.

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