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Главная Канцтовары Бумага Этикетки и ценники Brauberg Этикетка самоклеящаяся для опечатывания документов ЗВЕЗДОЧКА белая, 52 мм, 500 шт, BRAUBER

Этикетка самоклеящаяся для опечатывания документов ЗВЕЗДОЧКА белая, 52 мм, 500 шт, BRAUBER

Артикул: 310932
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  • Этикетка самоклеящаяся для опечатывания документов ЗВЕЗДОЧКА белая, 52 мм, 500 шт, BRAUBER - фото 1
  • Этикетка самоклеящаяся для опечатывания документов ЗВЕЗДОЧКА белая, 52 мм, 500 шт, BRAUBER - фото 2
  • Этикетка самоклеящаяся для опечатывания документов ЗВЕЗДОЧКА белая, 52 мм, 500 шт, BRAUBER - фото 3
  • Этикетка самоклеящаяся для опечатывания документов ЗВЕЗДОЧКА белая, 52 мм, 500 шт, BRAUBER - фото 4
  • Этикетка самоклеящаяся для опечатывания документов ЗВЕЗДОЧКА белая, 52 мм, 500 шт, BRAUBER - фото 5
Этикетка самоклеящаяся для опечатывания документов ЗВЕЗДОЧКА белая, 52 мм, 500 шт, BRAUBER - фото 1
Этикетка самоклеящаяся для опечатывания документов ЗВЕЗДОЧКА белая, 52 мм, 500 шт, BRAUBER - фото 2
Этикетка самоклеящаяся для опечатывания документов ЗВЕЗДОЧКА белая, 52 мм, 500 шт, BRAUBER - фото 3
Этикетка самоклеящаяся для опечатывания документов ЗВЕЗДОЧКА белая, 52 мм, 500 шт, BRAUBER - фото 4
Этикетка самоклеящаяся для опечатывания документов ЗВЕЗДОЧКА белая, 52 мм, 500 шт, BRAUBER - фото 5
580 руб. 
600 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310932
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Матовые наклейки «звездочки» для сшивки документов имеют круглую форму тридцати конечной звезды и имеют стандартный диаметр 52 мм, что является основным стандартом во всем мире. Специальный клеевой слой обеспечивает отличное прилипание и сцепление с поверхностью документа, которые не позволяют удалять этикетку без её разрыва. При попытке отклеивания бумага разрушается. Документ, который содержит более одного листа, сшивается нитью, после чего скрепляется нотариальной «звездочкой». Сверху на нее ставится печать нотариуса либо компании. Такой документ будет иметь официальный внешний вид и надежную защиту от подмены листов.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Самоклеящиеся наклейки «звездочки» BRAUBERG значительно упрощают процесс делопроизводства. Спешите приобрести их в нашем интернет-магазине!



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Самовывоз невозможен
Этикетка самоклеящаяся для опечатывания документов ЗВЕЗДОЧКА белая, 52 мм, 500 шт, BRAUBER - купить по цене 580 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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