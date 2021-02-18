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Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, красный

Артикул: 310928
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  • Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, красный - фото 1
  • Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, красный - фото 2
  • Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, красный - фото 3
  • Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, красный - фото 4
  • Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, красный - фото 5
  • Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, красный - фото 6
  • Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, красный - фото 7
  • Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, красный - фото 8
Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, красный - фото 1
Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, красный - фото 2
Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, красный - фото 3
Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, красный - фото 4
Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, красный - фото 5
Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, красный - фото 6
Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, красный - фото 7
Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, красный - фото 8
220 руб. 
Купить
Артикул: 310928
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Степлер - это полезный предмет, который можно встретить на столе не только школьников и студентов, но и офисных работников, а также предпринимателей.

Степлер известного немецкого бренда BRAUBERG способен скрепить 25 листов за один раз, что существенно способствует экономии рабочего времени. Размер скоб №24/6, 26/6 подходит для бумаги различной плотности. Глубина закладки бумаги, которая определяется расстоянием от края бумаги до места пробивки - 65 мм. Корпус изготовлен из пластика. Деловой аксессуар не займет на рабочем столе много места, а насыщенный красный цвет в сочетании с серым станет отличным акцентом в интерьере.

Безупречное немецкое качество степлера BRAUBERG "Original" по доступной цене навсегда станет незаменимым помощником при работе с документацией.

Только в нашем интернет-магазине есть все необходимое для организации успешной трудовой деятельности!



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Самовывоз невозможен
Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, красный - купить по цене 220 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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