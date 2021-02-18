Журнал учета для розничной торговли, 96л, А4 200x290мм, бумвинил, фольга, офсет, BRAUBERG

Обложка из бумвинила плотностью 300 г/м2 приятна на ощупь и имеет эстетичный внешний вид. В сочетании с твердым переплетом ей свойственна хорошая износоустойчивость. Такое изделие сохраняет целостность в течение долгого времени. Тиснение фольгой придает изделию дорогой, престижный вид. Внутренний блок содержит 96 листов офсетной белой бумаги плотностью 60 г/м2. Журнал оформлен в соответствии с правилами бухгалтерского и управленческого учета. Название на обложке выполнено тиснением фольгой.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Журнал учета для розничной торговли BRAUBERG обеспечит надежную сохранность важных данных и поможет структурировать информацию. Приобретайте товар в нашем интернет-магазине.