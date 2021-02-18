Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard+, 250х90х300 мм, прозрачный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Изготовлен из прочного полистирола и имеет 1 отделение. Размер (ГхШхВ) - 250х90х300 мм. Обладает прочной сетчатой поверхностью и устойчивой конструкцией, благодаря которой является удобным для хранения объемных документов.
Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.
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