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Главная Канцтовары Офисные принадлежности Настольные аксессуары Brauberg Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Cosmo (260х85х315 мм), черный

Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Cosmo (260х85х315 мм), черный

Артикул: 310748
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  • Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Cosmo (260х85х315 мм), черный - фото 1
  • Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Cosmo (260х85х315 мм), черный - фото 2
  • Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Cosmo (260х85х315 мм), черный - фото 3
  • Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Cosmo (260х85х315 мм), черный - фото 4
  • Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Cosmo (260х85х315 мм), черный - фото 5
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Cosmo (260х85х315 мм), черный - фото 1
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Cosmo (260х85х315 мм), черный - фото 2
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Cosmo (260х85х315 мм), черный - фото 3
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Cosmo (260х85х315 мм), черный - фото 4
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Cosmo (260х85х315 мм), черный - фото 5
320 руб. 
Купить
Артикул: 310748
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Выполнен в черном цвете, с одним отделением. Предназначен для хранения бумаг формата А4. Представляет собой устойчивую неразборную конструкцию. Боковые цельнолитые стенки волнообразной формы, шагреневая поверхность и гладкие линии добавят стиля интерьеру. Размеры: высота - 315 мм, ширина - 85 мм, глубина - 260 мм.

Вертикальный лоток для бумаг BRAUBERG обеспечит порядок среди бумаг! Спешите приобрести все для организации рабочего места в нашем интернет-магазине!



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Самовывоз невозможен
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Cosmo (260х85х315 мм), черный - по цене 320 руб. в Нижнем Новгороде. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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