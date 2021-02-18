Держатели для воздушных шаров (палочки 40 см+розетки) ЗОЛОТАЯ СКАЗКА, КОМПЛЕКТ 50 шт., белые, 591097

Длина палочек 40 см оптимальна и удобна, а розетки в комплекте подходят для классических латексных шаров разных размеров. Универсальный белый цвет держателей отлично сочетается с шарами любого цвета и уместен для любого торжества.

Товар относится к среднему ценовому сегменту.

Держатели для воздушных шаров ЗОЛОТАЯ СКАЗКА - простой и удобный способ держать хорошее настроение на высоте!