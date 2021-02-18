Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(831)261-04-76
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дырокол BRAUBERG Original, до 10 листов, синий

Артикул: 310702
Скидки до 10% на канцелярию по промокодам!
  • Дырокол BRAUBERG Original, до 10 листов, синий - фото 1
  • Дырокол BRAUBERG Original, до 10 листов, синий - фото 2
  • Дырокол BRAUBERG Original, до 10 листов, синий - фото 3
  • Дырокол BRAUBERG Original, до 10 листов, синий - фото 4
  • Дырокол BRAUBERG Original, до 10 листов, синий - фото 5
  • Дырокол BRAUBERG Original, до 10 листов, синий - фото 6
  • Дырокол BRAUBERG Original, до 10 листов, синий - фото 7
  • Дырокол BRAUBERG Original, до 10 листов, синий - фото 8
Дырокол BRAUBERG Original, до 10 листов, синий - фото 1
Дырокол BRAUBERG Original, до 10 листов, синий - фото 2
Дырокол BRAUBERG Original, до 10 листов, синий - фото 3
Дырокол BRAUBERG Original, до 10 листов, синий - фото 4
Дырокол BRAUBERG Original, до 10 листов, синий - фото 5
Дырокол BRAUBERG Original, до 10 листов, синий - фото 6
Дырокол BRAUBERG Original, до 10 листов, синий - фото 7
Дырокол BRAUBERG Original, до 10 листов, синий - фото 8
270 руб. 
Купить
Артикул: 310702
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендBrauberg
Тип товара

Дырокол эргономичного дизайна с качественными пробойниками обеспечивает легкое и точное пробивание бумаги.

Дырокол BRAUBERG "Original" способен пробить за один раз 10 листов бумаги. Стандартное количество пробиваемых отверстий - 2, диаметр каждого - 6 мм. Благодаря расстоянию между отверстиями в 8 см проколотые дыроколом листы могут храниться в папке идеально ровно и не мяться. Когда будет завершен отчетный период, они обычно сшиваются ниткой и снимаются с металлических колец. Метка центрирования поможет ровно разместить листы. Наличие ограничительной линейки позволяет пробить отверстия в нужном месте, что делает возможным сложить документы в папку ровной стопкой. Дырокол оснащен блокиратором для компактного хранения. Текстурная поверхность позволяет рукам не скользить во время работы. Основная задача контейнера для конфетти состоит в сборе мусора, благодаря чему не будет постоянно загрязняться рабочее пространство. Малые размеры делового аксессуара помогут с легкостью разместить на рабочем столе, а синий цвет в сочетании с серым отлично впишется в любой интерьер.

Отличное качество дырокола BRAUBERG "Original" по доступной цене навсегда станет незаменимым помощником при работе с документацией.

Только в нашем интернет-магазине есть все необходимое для организации успешной трудовой деятельности!



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Дырокол BRAUBERG Original, до 10 листов, синий - данный товар вы можете купить по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Нижнем Новгороде

8 (831) 261-04-76

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...