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Главная Канцтовары Офисные принадлежности Настольные аксессуары Brauberg Лотки вертикальные д/бумаг, КОМПЛЕКТ 4 шт, 240х70х270 мм, тонирован.зеленый, BRAUBERG Ultra

Лотки вертикальные д/бумаг, КОМПЛЕКТ 4 шт, 240х70х270 мм, тонирован.зеленый, BRAUBERG Ultra

Артикул: 310699
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  • Лотки вертикальные д/бумаг, КОМПЛЕКТ 4 шт, 240х70х270 мм, тонирован.зеленый, BRAUBERG Ultra - фото 1
  • Лотки вертикальные д/бумаг, КОМПЛЕКТ 4 шт, 240х70х270 мм, тонирован.зеленый, BRAUBERG Ultra - фото 2
  • Лотки вертикальные д/бумаг, КОМПЛЕКТ 4 шт, 240х70х270 мм, тонирован.зеленый, BRAUBERG Ultra - фото 3
  • Лотки вертикальные д/бумаг, КОМПЛЕКТ 4 шт, 240х70х270 мм, тонирован.зеленый, BRAUBERG Ultra - фото 4
  • Лотки вертикальные д/бумаг, КОМПЛЕКТ 4 шт, 240х70х270 мм, тонирован.зеленый, BRAUBERG Ultra - фото 5
  • Лотки вертикальные д/бумаг, КОМПЛЕКТ 4 шт, 240х70х270 мм, тонирован.зеленый, BRAUBERG Ultra - фото 6
  • Лотки вертикальные д/бумаг, КОМПЛЕКТ 4 шт, 240х70х270 мм, тонирован.зеленый, BRAUBERG Ultra - фото 7
  • Лотки вертикальные д/бумаг, КОМПЛЕКТ 4 шт, 240х70х270 мм, тонирован.зеленый, BRAUBERG Ultra - фото 8
  • Лотки вертикальные д/бумаг, КОМПЛЕКТ 4 шт, 240х70х270 мм, тонирован.зеленый, BRAUBERG Ultra - фото 9
Лотки вертикальные д/бумаг, КОМПЛЕКТ 4 шт, 240х70х270 мм, тонирован.зеленый, BRAUBERG Ultra - фото 1
Лотки вертикальные д/бумаг, КОМПЛЕКТ 4 шт, 240х70х270 мм, тонирован.зеленый, BRAUBERG Ultra - фото 2
Лотки вертикальные д/бумаг, КОМПЛЕКТ 4 шт, 240х70х270 мм, тонирован.зеленый, BRAUBERG Ultra - фото 3
Лотки вертикальные д/бумаг, КОМПЛЕКТ 4 шт, 240х70х270 мм, тонирован.зеленый, BRAUBERG Ultra - фото 4
Лотки вертикальные д/бумаг, КОМПЛЕКТ 4 шт, 240х70х270 мм, тонирован.зеленый, BRAUBERG Ultra - фото 5
Лотки вертикальные д/бумаг, КОМПЛЕКТ 4 шт, 240х70х270 мм, тонирован.зеленый, BRAUBERG Ultra - фото 6
Лотки вертикальные д/бумаг, КОМПЛЕКТ 4 шт, 240х70х270 мм, тонирован.зеленый, BRAUBERG Ultra - фото 7
Лотки вертикальные д/бумаг, КОМПЛЕКТ 4 шт, 240х70х270 мм, тонирован.зеленый, BRAUBERG Ultra - фото 8
Лотки вертикальные д/бумаг, КОМПЛЕКТ 4 шт, 240х70х270 мм, тонирован.зеленый, BRAUBERG Ultra - фото 9
720 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310699
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Изготовлены из высококачественного ударопрочного полистирола и имеют 1 отделение. Размер (ГхШхВ) - 240х70х270 мм. Обладают боковыми цельнолитыми стенками и устойчивой конструкцией, благодаря которым являются удобными для хранения объемных документов. 4 лотка в комплекте.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Спешите приобрести вертикальный лоток BRAUBERG "Ultra" для комфортной организации рабочего места в нашем интернет-магазине!



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Самовывоз невозможен
Лотки вертикальные д/бумаг, КОМПЛЕКТ 4 шт, 240х70х270 мм, тонирован.зеленый, BRAUBERG Ultra - данный товар вы можете купить по цене 720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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