Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Office, 255х95х290 мм, серый

Выполнен в сером цвете, с одним отделением и с табличкой для маркировки. Предназначен для хранения бумаг формата А4. Изготовлен из прочного полистирола. Представляет собой устойчивую неразборную конструкцию с сетчатыми боковыми поверхностями. Размеры: высота - 290 мм, ширина - 95 мм, глубина - 255 мм.

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