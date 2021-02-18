Карандаши цветные BRAUBERG ЦВЕТЫ, 24 цв., трехгранные заточенные, лакированное дерево

Набор состоит из 24 цветов: желтый, красный, алый, фуксия, розовый, оранжевый, белый, персиковый, канареечный, голубой, бирюзовый, салатовый, зеленый, темно-зеленый, пурпурный, фиолетовый, синий, темно-синий, светло-коричневый, каштановый, коричневый, темно-коричневый, серый, черный. Удобный трехгранный корпус удобен для захвата и снижает напряжение кисти при рисовании. Также трехгранная форма позволяет не скатываться карандашу с поверхности стола во время занятий рисованием. Карандаши изготовлены из древесины ценных пород, корпус покрыт прозрачным лаком. Высокосортная древесина и качество исполнения гарантируют легкую заточку. Благодаря высококачественному грифелю диаметром 3 мм рисунок ляжет на бумагу густо, сплошной четкой линией. Все карандаши заточены и поставляются в картонной упаковке с европодвесом.

Использование цветных карандашей BRAUBERG "Цветы" способствует развитию творческого мышления, мелкой моторики рук, цветового восприятия, фантазии и воображения ребенка. Наполните жизнь вдохновением - закажите уже сегодня в нашем интернет-магазине!