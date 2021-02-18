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Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Цветные карандаши Brauberg Карандаши цветные BRAUBERG ЦВЕТЫ, 24 цв., трехгранные заточенные, лакированное дерево

Карандаши цветные BRAUBERG ЦВЕТЫ, 24 цв., трехгранные заточенные, лакированное дерево

Артикул: 310647
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  • Карандаши цветные BRAUBERG ЦВЕТЫ, 24 цв., трехгранные заточенные, лакированное дерево - фото 1
  • Карандаши цветные BRAUBERG ЦВЕТЫ, 24 цв., трехгранные заточенные, лакированное дерево - фото 2
  • Карандаши цветные BRAUBERG ЦВЕТЫ, 24 цв., трехгранные заточенные, лакированное дерево - фото 3
  • Карандаши цветные BRAUBERG ЦВЕТЫ, 24 цв., трехгранные заточенные, лакированное дерево - фото 4
  • Карандаши цветные BRAUBERG ЦВЕТЫ, 24 цв., трехгранные заточенные, лакированное дерево - фото 5
  • Карандаши цветные BRAUBERG ЦВЕТЫ, 24 цв., трехгранные заточенные, лакированное дерево - фото 6
Карандаши цветные BRAUBERG ЦВЕТЫ, 24 цв., трехгранные заточенные, лакированное дерево - фото 1
Карандаши цветные BRAUBERG ЦВЕТЫ, 24 цв., трехгранные заточенные, лакированное дерево - фото 2
Карандаши цветные BRAUBERG ЦВЕТЫ, 24 цв., трехгранные заточенные, лакированное дерево - фото 3
Карандаши цветные BRAUBERG ЦВЕТЫ, 24 цв., трехгранные заточенные, лакированное дерево - фото 4
Карандаши цветные BRAUBERG ЦВЕТЫ, 24 цв., трехгранные заточенные, лакированное дерево - фото 5
Карандаши цветные BRAUBERG ЦВЕТЫ, 24 цв., трехгранные заточенные, лакированное дерево - фото 6
280 руб. 
Купить
Артикул: 310647
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Набор состоит из 24 цветов: желтый, красный, алый, фуксия, розовый, оранжевый, белый, персиковый, канареечный, голубой, бирюзовый, салатовый, зеленый, темно-зеленый, пурпурный, фиолетовый, синий, темно-синий, светло-коричневый, каштановый, коричневый, темно-коричневый, серый, черный. Удобный трехгранный корпус удобен для захвата и снижает напряжение кисти при рисовании. Также трехгранная форма позволяет не скатываться карандашу с поверхности стола во время занятий рисованием. Карандаши изготовлены из древесины ценных пород, корпус покрыт прозрачным лаком. Высокосортная древесина и качество исполнения гарантируют легкую заточку. Благодаря высококачественному грифелю диаметром 3 мм рисунок ляжет на бумагу густо, сплошной четкой линией. Все карандаши заточены и поставляются в картонной упаковке с европодвесом.

Использование цветных карандашей BRAUBERG "Цветы" способствует развитию творческого мышления, мелкой моторики рук, цветового восприятия, фантазии и воображения ребенка. Наполните жизнь вдохновением - закажите уже сегодня в нашем интернет-магазине!



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Самовывоз невозможен
Карандаши цветные BRAUBERG ЦВЕТЫ, 24 цв., трехгранные заточенные, лакированное дерево – стоимость товара 280 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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