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Главная Канцтовары Демонстрационное оборудование Аксессуары для досок Brauberg Держатель магнитный для 4 маркеров для доски (130х152мм), BRAUBERG Standard, 237092

Держатель магнитный для 4 маркеров для доски (130х152мм), BRAUBERG Standard, 237092

Артикул: 310551
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  • Держатель магнитный для 4 маркеров для доски (130х152мм), BRAUBERG Standard, 237092 - фото 1
  • Держатель магнитный для 4 маркеров для доски (130х152мм), BRAUBERG Standard, 237092 - фото 2
  • Держатель магнитный для 4 маркеров для доски (130х152мм), BRAUBERG Standard, 237092 - фото 3
  • Держатель магнитный для 4 маркеров для доски (130х152мм), BRAUBERG Standard, 237092 - фото 4
  • Держатель магнитный для 4 маркеров для доски (130х152мм), BRAUBERG Standard, 237092 - фото 5
  • Держатель магнитный для 4 маркеров для доски (130х152мм), BRAUBERG Standard, 237092 - фото 6
  • Держатель магнитный для 4 маркеров для доски (130х152мм), BRAUBERG Standard, 237092 - фото 7
  • Держатель магнитный для 4 маркеров для доски (130х152мм), BRAUBERG Standard, 237092 - фото 8
Держатель магнитный для 4 маркеров для доски (130х152мм), BRAUBERG Standard, 237092 - фото 1
Держатель магнитный для 4 маркеров для доски (130х152мм), BRAUBERG Standard, 237092 - фото 2
Держатель магнитный для 4 маркеров для доски (130х152мм), BRAUBERG Standard, 237092 - фото 3
Держатель магнитный для 4 маркеров для доски (130х152мм), BRAUBERG Standard, 237092 - фото 4
Держатель магнитный для 4 маркеров для доски (130х152мм), BRAUBERG Standard, 237092 - фото 5
Держатель магнитный для 4 маркеров для доски (130х152мм), BRAUBERG Standard, 237092 - фото 6
Держатель магнитный для 4 маркеров для доски (130х152мм), BRAUBERG Standard, 237092 - фото 7
Держатель магнитный для 4 маркеров для доски (130х152мм), BRAUBERG Standard, 237092 - фото 8
170 руб. 
Купить
Артикул: 310551
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Держатель для маркеров изготовлен из прозрачного акрила, а также оснащен 4-мя магнитами для фиксации на магнитно-маркерной доске или любой другой металлической поверхности. Размер - 152х130 мм. С помощью данного держателя необходимый набор маркеров всегда будет в комфортной доступности для проведения презентаций и обучения.

Приобрести магнитный карман для документов BRAUBERG "Standard" можно в нашем интернет-магазине.



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Самовывоз невозможен
Держатель магнитный для 4 маркеров для доски (130х152мм), BRAUBERG Standard, 237092 - по цене 170 руб. в Нижнем Новгороде. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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