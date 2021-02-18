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Блендер стационарный Gorenje B800ORAB черный

Артикул: 310472
  • Блендер стационарный Gorenje B800ORAB черный - фото 1
  • Блендер стационарный Gorenje B800ORAB черный - фото 2
  • Блендер стационарный Gorenje B800ORAB черный - фото 3
  • Блендер стационарный Gorenje B800ORAB черный - фото 4
  • Блендер стационарный Gorenje B800ORAB черный - фото 5
  • Блендер стационарный Gorenje B800ORAB черный - фото 6
  • Блендер стационарный Gorenje B800ORAB черный - фото 7
  • Блендер стационарный Gorenje B800ORAB черный - фото 8
Блендер стационарный Gorenje B800ORAB черный - фото 1
Блендер стационарный Gorenje B800ORAB черный - фото 2
Блендер стационарный Gorenje B800ORAB черный - фото 3
Блендер стационарный Gorenje B800ORAB черный - фото 4
Блендер стационарный Gorenje B800ORAB черный - фото 5
Блендер стационарный Gorenje B800ORAB черный - фото 6
Блендер стационарный Gorenje B800ORAB черный - фото 7
Блендер стационарный Gorenje B800ORAB черный - фото 8
4 350 руб. 
5 160 руб. 
Купить
+ 86 КэтКоинов
Артикул: 310472
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендGorenje
Тип товараБлендеры
Вакуумное смешиваниенет
Мощность, Вт800
Управлениеэлектронное
Типстационарный
СерияOra-Ito
Режимы скоростиимпульсный режим
Работа от аккумуляторанет
Основной цветчерный
НасадкиНож-измельчитель
Материал кувшинапластик
Вакуумный насоснет
Материал корпусапластик
Комплектацияблендер с мерным стаканом
Количество скоростей3
Дополнительный цветсерый
Дисплейнет
Функции и особенностиколка льда, отверстие для ингредиентов
Прочеепрорезиненные ножки
Емкость кувшина, л1,5
Длина сетевого шнура0,9 м
Вес, кг2,4
Нож из нержавеющей стали легко измельчает даже лед и никогда не разочаровывает. Высокая скорость вращения в сочетании со специальной формой кувшина, изготовленного из тритана, направляет ингредиенты вниз для идеального смешивания. Кнопки управления находятся на одном уровне с поверхностью корпуса в обрамлении элегантной светодиодной окантовки. Выберите кнопками одну из трех скоростей или импульсный режим.


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Самовывоз невозможен
Блендер стационарный Gorenje B800ORAB черный - купить по цене 4350 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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