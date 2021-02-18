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Блендер стационарный Philips HR2102/90 черный

Артикул: 310468
Блендер стационарный Philips HR2102/90 черный
4 400 руб. 
5 564 руб. 
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+ 74 КэтКоинов
Артикул: 310468
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендPhilips
Тип товараБлендеры
Вакуумное смешиваниенет
Мощность, Вт400
Управлениемеханическое
Типстационарный
Режимы скоростиимпульсный режим
Работа от аккумуляторанет
Основной цветчерный
Насадкинож-измельчитель, мини-измельчитель
Материал кувшинапластик
Вакуумный насоснет
Материал корпусапластик
Комплектацияблендер с кувшином, мини-измельчитель
Количество скоростей2
Дисплейнет
Функции и особенностииндикатор блокировки
Отсек для сетевого шнураесть
Емкость кувшина, л1,5
Длина сетевого шнура1,2 м
Вес, кг1
Легкое измельчение и смешивание продуктов благодаря мощному мотору 400 Вт. Более эффективное измельчение и смешивание продуктов благодаря усовершенствованному ножу. Готовьте вкусные смузи для себя и своей семьи! С помощью импульсного режима вы можете регулировать степень измельчения ингредиентов и время обработки. Безопасное использование: понятный индикатор блокировки оповещает о готовности прибора приступить к работе.


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Самовывоз невозможен
Блендер стационарный Philips HR2102/90 черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4400 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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