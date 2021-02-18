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Главная Канцтовары Аксессуары для праздников Шары воздушные и аксессуары к ним Золотая Сказка Шары воздушные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА,12(30см),КОМПЛЕКТ 5шт, ассорти 5 цв, рис С Днем Рождения,паке (10 шт.)

Шары воздушные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА,12(30см),КОМПЛЕКТ 5шт, ассорти 5 цв, рис С Днем Рождения,паке (10 шт.)

Артикул: 310411
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  • Шары воздушные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА,12(30см),КОМПЛЕКТ 5шт, ассорти 5 цв, рис С Днем Рождения,паке (10 шт.) - фото 1
  • Шары воздушные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА,12(30см),КОМПЛЕКТ 5шт, ассорти 5 цв, рис С Днем Рождения,паке (10 шт.) - фото 2
  • Шары воздушные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА,12(30см),КОМПЛЕКТ 5шт, ассорти 5 цв, рис С Днем Рождения,паке (10 шт.) - фото 3
  • Шары воздушные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА,12(30см),КОМПЛЕКТ 5шт, ассорти 5 цв, рис С Днем Рождения,паке (10 шт.) - фото 4
  • Шары воздушные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА,12(30см),КОМПЛЕКТ 5шт, ассорти 5 цв, рис С Днем Рождения,паке (10 шт.) - фото 5
  • Шары воздушные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА,12(30см),КОМПЛЕКТ 5шт, ассорти 5 цв, рис С Днем Рождения,паке (10 шт.) - фото 6
Шары воздушные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА,12(30см),КОМПЛЕКТ 5шт, ассорти 5 цв, рис С Днем Рождения,паке (10 шт.) - фото 1
Шары воздушные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА,12(30см),КОМПЛЕКТ 5шт, ассорти 5 цв, рис С Днем Рождения,паке (10 шт.) - фото 2
Шары воздушные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА,12(30см),КОМПЛЕКТ 5шт, ассорти 5 цв, рис С Днем Рождения,паке (10 шт.) - фото 3
Шары воздушные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА,12(30см),КОМПЛЕКТ 5шт, ассорти 5 цв, рис С Днем Рождения,паке (10 шт.) - фото 4
Шары воздушные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА,12(30см),КОМПЛЕКТ 5шт, ассорти 5 цв, рис С Днем Рождения,паке (10 шт.) - фото 5
Шары воздушные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА,12(30см),КОМПЛЕКТ 5шт, ассорти 5 цв, рис С Днем Рождения,паке (10 шт.) - фото 6
440 руб. 
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Артикул: 310411
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендЗолотая Сказка
Тип товара

Высококачественные шары классической формы с рисунком "С Днем Рождения". Изготовлены из натурального латекса, обеспечивающего прочность изделия при аккуратном использовании. Стандартный размер - 30 см. 5 шаров 5 разнообразных насыщенных цветов украсят любой интерьер.

Воздушные шары ЗОЛОТАЯ СКАЗКА создадут атмосферу праздника и хорошего настроения. Такое дополнение к подарку обеспечит счастливые улыбки именинника и гостей.



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Шары воздушные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА,12(30см),КОМПЛЕКТ 5шт, ассорти 5 цв, рис С Днем Рождения,паке (10 шт.) - по цене 440 руб. в Нижнем Новгороде. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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