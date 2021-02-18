111312, (цена за 10 шт.) Картон белый, А4, 2-сторонний МЕЛОВАННЫЙ, 10 листов, в папке, ОСТРОВ СОКРОВИЩ, 200х290 мм

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|Бренд
|Остров Сокровищ
|Тип товара
Мелованный картон ОСТРОВ СОКРОВИЩ обладает плотностью 200 г/м2, имеет глянцевую поверхность благодаря чему сохраняет белизну на протяжении длительного времени. Поделки и аппликации из него будут яркими и красивыми, а ребенок сможет воплотить в жизнь любую творческую задумку. В наборе 10 листов двустороннего картона белого цвета формата А4 (200х290 мм). Творческая инструкция по созданию аппликации на обороте.
Набор белого картона ОСТРОВ СОКРОВИЩ рекомендован для уроков труда и технологии. Спешите купить все необходимое для детского творчества в нашем интернет-магазине!
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