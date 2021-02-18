Степлер №10 МИНИ ЮНЛАНДИЯ, до 15 листов, с антистеплером, эргономичный, желто-розовый (8 шт.)

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|Бренд
|Юнландия
|Тип товара
Для скрепления до 15 листов. Размер скоб №10. Глубина закладки бумаги - 25 мм. Закрытый вид сшивания. Эргономичная форма корпуса обеспечивает продолжительное время использования без перерыва. Данная модель может выступать в качестве антистеплера, позволяющего разжать закрепленные скобы более качественно, не нанося повреждений ни материалу, ни кончикам пальцев. За счет компактных размеров не займет на парте или столе много места, а сочетание желтого с розовым цветом добавят яркости во время уроков или написания домашней работы.
Степлер ЮНЛАНДИЯ высокого качества надолго станет незаменимым помощником при написании творческих работ.
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