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Главная Канцтовары Офисные принадлежности Степлеры, скобы, антистеплеры Brauberg Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, оранжевый (6 шт.)

Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, оранжевый (6 шт.)

Артикул: 310332
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  • Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, оранжевый (6 шт.) - фото 1
  • Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, оранжевый (6 шт.) - фото 2
  • Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, оранжевый (6 шт.) - фото 3
  • Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, оранжевый (6 шт.) - фото 4
  • Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, оранжевый (6 шт.) - фото 5
  • Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, оранжевый (6 шт.) - фото 6
  • Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, оранжевый (6 шт.) - фото 7
  • Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, оранжевый (6 шт.) - фото 8
Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, оранжевый (6 шт.) - фото 1
Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, оранжевый (6 шт.) - фото 2
Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, оранжевый (6 шт.) - фото 3
Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, оранжевый (6 шт.) - фото 4
Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, оранжевый (6 шт.) - фото 5
Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, оранжевый (6 шт.) - фото 6
Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, оранжевый (6 шт.) - фото 7
Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, оранжевый (6 шт.) - фото 8
400 руб. 
Купить
Артикул: 310332
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Этот инструмент имеет довольно простое устройство, но, несмотря на это, весьма эффективно выполняет свою главную функцию — обеспечит качественное скрепление документов.

Степлер известного немецкого бренда BRAUBERG способен скрепить до 12 листов, что позволит экономить рабочее время. Стандартный размер скоб №10 подходит для бумаги различной средней плотности. Глубина закладки бумаги - 47 мм. Данная модель может выступать в качестве антистеплера, позволяющего разжать закрепленные скобы более качественно, не нанося повреждений ни материалу, ни кончикам пальцев. За счет миниатюрных размеров не займет на рабочем столе много места, а яркое оранжево-серое сочетание станет отличным акцентом в интерьере.

Безупречное немецкое качество степлера BRAUBERG "Original" по доступной цене навсегда станет незаменимым помощником при работе с документацией.

Только в нашем интернет-магазине есть все необходимое для организации успешной трудовой деятельности!



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Самовывоз невозможен
Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, оранжевый (6 шт.) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 400 руб., вам надо позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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