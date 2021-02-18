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Главная Канцтовары Бумага Цветная бумага и картон Остров Сокровищ 129885, (цена за 5 шт.) Цветная бумага А4 ЗЕРКАЛЬНАЯ, 8л. 8цв., 80г/м2, ОСТРОВ СОКРОВИЩ

129885, (цена за 5 шт.) Цветная бумага А4 ЗЕРКАЛЬНАЯ, 8л. 8цв., 80г/м2, ОСТРОВ СОКРОВИЩ

Артикул: 310327
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  • 129885, (цена за 5 шт.) Цветная бумага А4 ЗЕРКАЛЬНАЯ, 8л. 8цв., 80г/м2, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 1
  • 129885, (цена за 5 шт.) Цветная бумага А4 ЗЕРКАЛЬНАЯ, 8л. 8цв., 80г/м2, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 2
  • 129885, (цена за 5 шт.) Цветная бумага А4 ЗЕРКАЛЬНАЯ, 8л. 8цв., 80г/м2, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 3
  • 129885, (цена за 5 шт.) Цветная бумага А4 ЗЕРКАЛЬНАЯ, 8л. 8цв., 80г/м2, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 4
  • 129885, (цена за 5 шт.) Цветная бумага А4 ЗЕРКАЛЬНАЯ, 8л. 8цв., 80г/м2, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 5
129885, (цена за 5 шт.) Цветная бумага А4 ЗЕРКАЛЬНАЯ, 8л. 8цв., 80г/м2, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 1
129885, (цена за 5 шт.) Цветная бумага А4 ЗЕРКАЛЬНАЯ, 8л. 8цв., 80г/м2, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 2
129885, (цена за 5 шт.) Цветная бумага А4 ЗЕРКАЛЬНАЯ, 8л. 8цв., 80г/м2, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 3
129885, (цена за 5 шт.) Цветная бумага А4 ЗЕРКАЛЬНАЯ, 8л. 8цв., 80г/м2, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 4
129885, (цена за 5 шт.) Цветная бумага А4 ЗЕРКАЛЬНАЯ, 8л. 8цв., 80г/м2, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 5
430 руб. 
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Артикул: 310327
В наличии
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БрендОстров Сокровищ
Тип товара

Набор зеркальной (металлизированная пленка) односторонней цветной бумаги плотностью 80 г/м2 включает 8 листов формата А4 (210х297 мм) в 8-ми разнообразных и насыщенных однородных цветах. Листы упакованы в полиэтиленовый пакет с липким краем, легко режутся и сгибаются.

Цветная бумага незаменима при создании аппликаций, поделок и открыток. Помочь создать первые шедевры помогут товары для детского творчества ОСТРОВ СОКРОВИЩ, которые без труда можно заказать в нашем интернет-магазине за считанные секунды!



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129885, (цена за 5 шт.) Цветная бумага А4 ЗЕРКАЛЬНАЯ, 8л. 8цв., 80г/м2, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - купить по цене 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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