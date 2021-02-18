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Лоток вертикальный для бумаг STAFF Profit, 270х100х250 мм, сетчатый, полипропилен, серый (6 шт.)

Артикул: 310318
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  • Лоток вертикальный для бумаг STAFF Profit, 270х100х250 мм, сетчатый, полипропилен, серый (6 шт.) - фото 1
  • Лоток вертикальный для бумаг STAFF Profit, 270х100х250 мм, сетчатый, полипропилен, серый (6 шт.) - фото 2
  • Лоток вертикальный для бумаг STAFF Profit, 270х100х250 мм, сетчатый, полипропилен, серый (6 шт.) - фото 3
  • Лоток вертикальный для бумаг STAFF Profit, 270х100х250 мм, сетчатый, полипропилен, серый (6 шт.) - фото 4
  • Лоток вертикальный для бумаг STAFF Profit, 270х100х250 мм, сетчатый, полипропилен, серый (6 шт.) - фото 5
  • Лоток вертикальный для бумаг STAFF Profit, 270х100х250 мм, сетчатый, полипропилен, серый (6 шт.) - фото 6
  • Лоток вертикальный для бумаг STAFF Profit, 270х100х250 мм, сетчатый, полипропилен, серый (6 шт.) - фото 7
Лоток вертикальный для бумаг STAFF Profit, 270х100х250 мм, сетчатый, полипропилен, серый (6 шт.) - фото 1
Лоток вертикальный для бумаг STAFF Profit, 270х100х250 мм, сетчатый, полипропилен, серый (6 шт.) - фото 2
Лоток вертикальный для бумаг STAFF Profit, 270х100х250 мм, сетчатый, полипропилен, серый (6 шт.) - фото 3
Лоток вертикальный для бумаг STAFF Profit, 270х100х250 мм, сетчатый, полипропилен, серый (6 шт.) - фото 4
Лоток вертикальный для бумаг STAFF Profit, 270х100х250 мм, сетчатый, полипропилен, серый (6 шт.) - фото 5
Лоток вертикальный для бумаг STAFF Profit, 270х100х250 мм, сетчатый, полипропилен, серый (6 шт.) - фото 6
Лоток вертикальный для бумаг STAFF Profit, 270х100х250 мм, сетчатый, полипропилен, серый (6 шт.) - фото 7
440 руб. 
630 руб. 
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Артикул: 310318
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендStaff
Тип товара

Выполнен в сером цвете из полипропилена с одним отделением. Предназначен для хранения бумаг формата А4. Представляет собой устойчивую неразборную конструкцию с прочной сетчатой поверхностью. Размеры: высота 270 мм, ширина 100 мм, глубина 250 мм.

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Лоток вертикальный для бумаг STAFF Profit, 270х100х250 мм, сетчатый, полипропилен, серый (6 шт.) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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