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Главная Канцтовары Папки и системы архивации Папки-конверты пластиковые Staff 228666, (цена за 20 шт.) Папка-конверт с кнопкой БОЛЬШОГО ФОРМАТА (300х430 мм), А3, прозрачная, синяя, 0,15 мм, STAFF

228666, (цена за 20 шт.) Папка-конверт с кнопкой БОЛЬШОГО ФОРМАТА (300х430 мм), А3, прозрачная, синяя, 0,15 мм, STAFF

Артикул: 310308
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  • 228666, (цена за 20 шт.) Папка-конверт с кнопкой БОЛЬШОГО ФОРМАТА (300х430 мм), А3, прозрачная, синяя, 0,15 мм, STAFF - фото 1
  • 228666, (цена за 20 шт.) Папка-конверт с кнопкой БОЛЬШОГО ФОРМАТА (300х430 мм), А3, прозрачная, синяя, 0,15 мм, STAFF - фото 2
  • 228666, (цена за 20 шт.) Папка-конверт с кнопкой БОЛЬШОГО ФОРМАТА (300х430 мм), А3, прозрачная, синяя, 0,15 мм, STAFF - фото 3
  • 228666, (цена за 20 шт.) Папка-конверт с кнопкой БОЛЬШОГО ФОРМАТА (300х430 мм), А3, прозрачная, синяя, 0,15 мм, STAFF - фото 4
  • 228666, (цена за 20 шт.) Папка-конверт с кнопкой БОЛЬШОГО ФОРМАТА (300х430 мм), А3, прозрачная, синяя, 0,15 мм, STAFF - фото 5
  • 228666, (цена за 20 шт.) Папка-конверт с кнопкой БОЛЬШОГО ФОРМАТА (300х430 мм), А3, прозрачная, синяя, 0,15 мм, STAFF - фото 6
  • 228666, (цена за 20 шт.) Папка-конверт с кнопкой БОЛЬШОГО ФОРМАТА (300х430 мм), А3, прозрачная, синяя, 0,15 мм, STAFF - фото 7
  • 228666, (цена за 20 шт.) Папка-конверт с кнопкой БОЛЬШОГО ФОРМАТА (300х430 мм), А3, прозрачная, синяя, 0,15 мм, STAFF - фото 8
  • 228666, (цена за 20 шт.) Папка-конверт с кнопкой БОЛЬШОГО ФОРМАТА (300х430 мм), А3, прозрачная, синяя, 0,15 мм, STAFF - фото 9
  • 228666, (цена за 20 шт.) Папка-конверт с кнопкой БОЛЬШОГО ФОРМАТА (300х430 мм), А3, прозрачная, синяя, 0,15 мм, STAFF - фото 10
228666, (цена за 20 шт.) Папка-конверт с кнопкой БОЛЬШОГО ФОРМАТА (300х430 мм), А3, прозрачная, синяя, 0,15 мм, STAFF - фото 1
228666, (цена за 20 шт.) Папка-конверт с кнопкой БОЛЬШОГО ФОРМАТА (300х430 мм), А3, прозрачная, синяя, 0,15 мм, STAFF - фото 2
228666, (цена за 20 шт.) Папка-конверт с кнопкой БОЛЬШОГО ФОРМАТА (300х430 мм), А3, прозрачная, синяя, 0,15 мм, STAFF - фото 3
228666, (цена за 20 шт.) Папка-конверт с кнопкой БОЛЬШОГО ФОРМАТА (300х430 мм), А3, прозрачная, синяя, 0,15 мм, STAFF - фото 4
228666, (цена за 20 шт.) Папка-конверт с кнопкой БОЛЬШОГО ФОРМАТА (300х430 мм), А3, прозрачная, синяя, 0,15 мм, STAFF - фото 5
228666, (цена за 20 шт.) Папка-конверт с кнопкой БОЛЬШОГО ФОРМАТА (300х430 мм), А3, прозрачная, синяя, 0,15 мм, STAFF - фото 6
228666, (цена за 20 шт.) Папка-конверт с кнопкой БОЛЬШОГО ФОРМАТА (300х430 мм), А3, прозрачная, синяя, 0,15 мм, STAFF - фото 7
228666, (цена за 20 шт.) Папка-конверт с кнопкой БОЛЬШОГО ФОРМАТА (300х430 мм), А3, прозрачная, синяя, 0,15 мм, STAFF - фото 8
228666, (цена за 20 шт.) Папка-конверт с кнопкой БОЛЬШОГО ФОРМАТА (300х430 мм), А3, прозрачная, синяя, 0,15 мм, STAFF - фото 9
228666, (цена за 20 шт.) Папка-конверт с кнопкой БОЛЬШОГО ФОРМАТА (300х430 мм), А3, прозрачная, синяя, 0,15 мм, STAFF - фото 10
690 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310308
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендStaff
Тип товара

Папка-конверт с гладкой фактурой большого формата А3 (300х430 мм) из плотного прозрачного пластика толщиной 150 мкм. Закрывается на защелку-кнопку, что способствует удобству для частого использования и обеспечивает быстрый доступ к бумагам. Вместительность до 100 листов поможет хранить или взять все необходимое. Выполнена в голубом цвете.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Важные документы и ценные бумаги требуют всегда повышенного внимания и деликатного обращения с ними. Безопасность и опрятный их внешний вид обеспечит папка-конверт с кнопкой STAFF, которую без труда можно приобрести в нашем интернет-магазине!



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228666, (цена за 20 шт.) Папка-конверт с кнопкой БОЛЬШОГО ФОРМАТА (300х430 мм), А3, прозрачная, синяя, 0,15 мм, STAFF - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 690 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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