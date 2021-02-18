Гель с блестками ЛУЧ, 85 мл (пластиковая баночка), АССОРТИ, 4 цвета, 29С 1717-08 (28 шт.)

Гель с блёстками ЛУЧ является замечательной основой для изготовления блестящих слаймов. Кроме этого, гель предназначен для придания необычных переливающихся эффектов. Используется для украшения рисунков, открыток, поделок.

Поставляется в больших баночках объёмом 85 мл. 4 цвета: розовый, голубой, зеленый, желтый. Удобный в использовании, легко наносится на поверхность с помощью кисти на поверхность. Предназначен для детей старше 3-х лет.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Приобретайте товары для детского творчества ЛУЧ в нашем интернет-магазине!