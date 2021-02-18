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Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 8 цв., 120г, со стеком, европодвес (10 шт.)

Артикул: 310274
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  • Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 8 цв., 120г, со стеком, европодвес (10 шт.) - фото 1
  • Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 8 цв., 120г, со стеком, европодвес (10 шт.) - фото 2
  • Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 8 цв., 120г, со стеком, европодвес (10 шт.) - фото 3
  • Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 8 цв., 120г, со стеком, европодвес (10 шт.) - фото 4
  • Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 8 цв., 120г, со стеком, европодвес (10 шт.) - фото 5
  • Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 8 цв., 120г, со стеком, европодвес (10 шт.) - фото 6
  • Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 8 цв., 120г, со стеком, европодвес (10 шт.) - фото 7
Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 8 цв., 120г, со стеком, европодвес (10 шт.) - фото 1
Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 8 цв., 120г, со стеком, европодвес (10 шт.) - фото 2
Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 8 цв., 120г, со стеком, европодвес (10 шт.) - фото 3
Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 8 цв., 120г, со стеком, европодвес (10 шт.) - фото 4
Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 8 цв., 120г, со стеком, европодвес (10 шт.) - фото 5
Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 8 цв., 120г, со стеком, европодвес (10 шт.) - фото 6
Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 8 цв., 120г, со стеком, европодвес (10 шт.) - фото 7
540 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310274
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендЮнландия
Тип товара

Восковой пластилин ЮНЛАНДИЯ не требует предварительного разминания и становится эластичным от тепла детских рук. В отличие от классического пластилина он изготовлен с добавлением натурального воска, для получения более мягкой и пластичной текстуры. Именно поэтому даже самый маленький ребёнок без особых усилий сможет легко им пользоваться.

Благодаря восковой основе и высококачественным пигментам этот пластилин имеет более яркие и насыщенные цвета по сравнению с классическим пластилином. Он не липнет к рукам, не оставляет жирных пятен, а также не прилипает к рабочей поверхности.

В наборе 8 ярких цветных брусков прямоугольной формы. Поставляется в комплекте со стеком, с помощью которого ребенок может разделять пластилин на части или наносить орнамент на свои поделки.

Наполни жизнь вдохновением! Твори вместе с восковым пластилином ЮНЛАНДИЯ "ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ"! Спешите приобрести пластилин в нашем интернет-магазине.



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Самовывоз невозможен
Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 8 цв., 120г, со стеком, европодвес (10 шт.) - стоимость товара 540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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