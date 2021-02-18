228051, (цена за 12 шт.) Папка-конверт с кнопкой ОСТРОВ СОКРОВИЩ, А4, 160 мкм, до 100 листов, цветная печать

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Бренд
|Остров Сокровищ
|Тип товара
Папка-конверт с полноцветным рисунком и гладкой фактурой формата А4 изготовлена из плотного пластика толщиной 160 мкм. Закрывается на защелку-кнопку, что делает удобным частое использование и обеспечивает быстрый доступ к ее содержимому. Папка способна вместить до 100 листов стандартной плотности.
Важные документы и ценные бумаги всегда требуют повышенного внимания и деликатного обращения. Их безопасность и опрятный внешний вид обеспечит папка-конверт с кнопкой ОСТРОВ СОКРОВИЩ, которую можно приобрести в нашем интернет-магазине!
Похожие товары
Телефон для звонков в Нижнем Новгороде
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв