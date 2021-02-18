Дневник 1-11 класс 40л., на скобе, ПИФАГОР, обложка картон, с подсказом, Пастораль (20 шт.)

Предназначен для школьников 1-11 классов. Обложка из белого мелованного картона надежно защищает бумагу и сохраняет привлекательный внешний вид. Внутренний блок содержит 40 листов и состоит из офсетной белой бумаги плотностью 60 г/м2. В справочном материале собраны основные подсказки для учащихся.

Данный товар относится к эконом-сегменту.

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