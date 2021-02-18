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Главная Канцтовары Офисные принадлежности Степлеры, скобы, антистеплеры Brauberg Степлер №10 BRAUBERG Black Jack, до 18 листов, антистеплер, черный (4 шт.)

Степлер №10 BRAUBERG Black Jack, до 18 листов, антистеплер, черный (4 шт.)

Артикул: 310192
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  • Степлер №10 BRAUBERG Black Jack, до 18 листов, антистеплер, черный (4 шт.) - фото 1
  • Степлер №10 BRAUBERG Black Jack, до 18 листов, антистеплер, черный (4 шт.) - фото 2
  • Степлер №10 BRAUBERG Black Jack, до 18 листов, антистеплер, черный (4 шт.) - фото 3
  • Степлер №10 BRAUBERG Black Jack, до 18 листов, антистеплер, черный (4 шт.) - фото 4
  • Степлер №10 BRAUBERG Black Jack, до 18 листов, антистеплер, черный (4 шт.) - фото 5
  • Степлер №10 BRAUBERG Black Jack, до 18 листов, антистеплер, черный (4 шт.) - фото 6
  • Степлер №10 BRAUBERG Black Jack, до 18 листов, антистеплер, черный (4 шт.) - фото 7
  • Степлер №10 BRAUBERG Black Jack, до 18 листов, антистеплер, черный (4 шт.) - фото 8
  • Степлер №10 BRAUBERG Black Jack, до 18 листов, антистеплер, черный (4 шт.) - фото 9
Степлер №10 BRAUBERG Black Jack, до 18 листов, антистеплер, черный (4 шт.) - фото 1
Степлер №10 BRAUBERG Black Jack, до 18 листов, антистеплер, черный (4 шт.) - фото 2
Степлер №10 BRAUBERG Black Jack, до 18 листов, антистеплер, черный (4 шт.) - фото 3
Степлер №10 BRAUBERG Black Jack, до 18 листов, антистеплер, черный (4 шт.) - фото 4
Степлер №10 BRAUBERG Black Jack, до 18 листов, антистеплер, черный (4 шт.) - фото 5
Степлер №10 BRAUBERG Black Jack, до 18 листов, антистеплер, черный (4 шт.) - фото 6
Степлер №10 BRAUBERG Black Jack, до 18 листов, антистеплер, черный (4 шт.) - фото 7
Степлер №10 BRAUBERG Black Jack, до 18 листов, антистеплер, черный (4 шт.) - фото 8
Степлер №10 BRAUBERG Black Jack, до 18 листов, антистеплер, черный (4 шт.) - фото 9
360 руб. 
Купить
Артикул: 310192
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Способен скрепить до 18 листов. Стандартный размер скоб №10. Глубина закладки бумаги - 47 мм. Виды сшивания: закрытый и прямой. Данная модель может выступать в качестве антистеплера, позволяющего разжать закрепленные скобы более качественно, не нанося повреждений ни материалу, ни кончикам пальцев. Корпус выполнен из пластика. За счет компактных размеров не займет на рабочем столе много места, а классический черный цвет отлично будет дополнять любой интерьер.

Высокое качество степлера BRAUBERG "Black Jack" по доступной цене надолго станет незаменимым помощником при работе с документацией.

Только в нашем интернет-магазине есть все необходимое для организации успешной трудовой деятельности!



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Самовывоз невозможен
Степлер №10 BRAUBERG Black Jack, до 18 листов, антистеплер, черный (4 шт.) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 360 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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