228676, (цена за 50 шт.) Скоросшиватель пластиковый BRAUBERG, А4, 130/180 мкм, белый

Фиксирует до 100 листов формата А4. Толщина пластика для верхнего листа - 130 мкм, для нижнего - 180 мкм. Предельно простой механизм подшивки: металлические усики и пластиковая планка для надежной фиксации документов. Скоросшиватель изготовлен из полипропилена. Снабжен прозрачным верхним листом. Для идентификации имеет сменный пластиковый корешок. Благодаря фактуре "песок" и белоснежному цвету обложки важная папка никогда не затеряется на полке.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

С помощью пластикового скоросшивателя BRAUBERG документы и ценные бумаги будут защищены и содержаться в порядке! Все необходимое для успешной трудовой деятельности приобретайте в нашем интернет-магазине!