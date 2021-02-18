Краска штемпельная BRAUBERG PROFESSIONAL, clear stamp, синяя, 30 мл, на водной основе (12 шт.)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Оттиск штампа можно наносить на все виды бумаги, кроме глянцевой. Особенность данного продукта в том, что вокруг аппликатора имеется "углубление", в которое попадает излишняя краска при использовании, что позволяет аккуратно заправить печати и штампы. Высококачественные чернила синего цвета на водной основе. Время высыхания оттиска - 25 секунд. Удобный пластиковый флакон с дозатором. Объем - 30 мл.
Штемпельная краска BRAUBERG незаменима для работы с документацией. Покупайте товары для офиса в нашем интернет-магазине по выгодным ценам!
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