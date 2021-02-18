129901, (цена за 5 шт.) Картон белый БОЛЬШОГО ФОРМАТА, А3 МЕЛОВАННЫЙ, 8 листов, BRAUBERG, 297х420мм, Зимняя сказка

Мелованный картон BRAUBERG обладает плотностью 200 г/м2, имеет матовую поверхность, благодаря чему сохраняет белизну на протяжении длительного времени. Поделки и аппликации из него будут яркими и красивыми, а ребенок сможет воплотить в жизнь любую творческую задумку. В наборе 8 листов картона белого цвета формата А3 (297х420 мм). Творческая инструкция по созданию аппликации на обороте.

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