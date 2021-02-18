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Главная Канцтовары Бумага Цветная бумага и картон Brauberg 129901, (цена за 5 шт.) Картон белый БОЛЬШОГО ФОРМАТА, А3 МЕЛОВАННЫЙ, 8 листов, BRAUBERG, 297х420мм, Зимняя сказка

129901, (цена за 5 шт.) Картон белый БОЛЬШОГО ФОРМАТА, А3 МЕЛОВАННЫЙ, 8 листов, BRAUBERG, 297х420мм, Зимняя сказка

Артикул: 310146
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  • 129901, (цена за 5 шт.) Картон белый БОЛЬШОГО ФОРМАТА, А3 МЕЛОВАННЫЙ, 8 листов, BRAUBERG, 297х420мм, Зимняя сказка - фото 1
  • 129901, (цена за 5 шт.) Картон белый БОЛЬШОГО ФОРМАТА, А3 МЕЛОВАННЫЙ, 8 листов, BRAUBERG, 297х420мм, Зимняя сказка - фото 2
  • 129901, (цена за 5 шт.) Картон белый БОЛЬШОГО ФОРМАТА, А3 МЕЛОВАННЫЙ, 8 листов, BRAUBERG, 297х420мм, Зимняя сказка - фото 3
  • 129901, (цена за 5 шт.) Картон белый БОЛЬШОГО ФОРМАТА, А3 МЕЛОВАННЫЙ, 8 листов, BRAUBERG, 297х420мм, Зимняя сказка - фото 4
  • 129901, (цена за 5 шт.) Картон белый БОЛЬШОГО ФОРМАТА, А3 МЕЛОВАННЫЙ, 8 листов, BRAUBERG, 297х420мм, Зимняя сказка - фото 5
  • 129901, (цена за 5 шт.) Картон белый БОЛЬШОГО ФОРМАТА, А3 МЕЛОВАННЫЙ, 8 листов, BRAUBERG, 297х420мм, Зимняя сказка - фото 6
129901, (цена за 5 шт.) Картон белый БОЛЬШОГО ФОРМАТА, А3 МЕЛОВАННЫЙ, 8 листов, BRAUBERG, 297х420мм, Зимняя сказка - фото 1
129901, (цена за 5 шт.) Картон белый БОЛЬШОГО ФОРМАТА, А3 МЕЛОВАННЫЙ, 8 листов, BRAUBERG, 297х420мм, Зимняя сказка - фото 2
129901, (цена за 5 шт.) Картон белый БОЛЬШОГО ФОРМАТА, А3 МЕЛОВАННЫЙ, 8 листов, BRAUBERG, 297х420мм, Зимняя сказка - фото 3
129901, (цена за 5 шт.) Картон белый БОЛЬШОГО ФОРМАТА, А3 МЕЛОВАННЫЙ, 8 листов, BRAUBERG, 297х420мм, Зимняя сказка - фото 4
129901, (цена за 5 шт.) Картон белый БОЛЬШОГО ФОРМАТА, А3 МЕЛОВАННЫЙ, 8 листов, BRAUBERG, 297х420мм, Зимняя сказка - фото 5
129901, (цена за 5 шт.) Картон белый БОЛЬШОГО ФОРМАТА, А3 МЕЛОВАННЫЙ, 8 листов, BRAUBERG, 297х420мм, Зимняя сказка - фото 6
420 руб. 
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Артикул: 310146
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Мелованный картон BRAUBERG обладает плотностью 200 г/м2, имеет матовую поверхность, благодаря чему сохраняет белизну на протяжении длительного времени. Поделки и аппликации из него будут яркими и красивыми, а ребенок сможет воплотить в жизнь любую творческую задумку. В наборе 8 листов картона белого цвета формата А3 (297х420 мм). Творческая инструкция по созданию аппликации на обороте.

Картон – это самый доступный и универсальный материал для детского творчества. Спешите приобрести белый картон BRAUBERG в нашем интернет-магазине!



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129901, (цена за 5 шт.) Картон белый БОЛЬШОГО ФОРМАТА, А3 МЕЛОВАННЫЙ, 8 листов, BRAUBERG, 297х420мм, Зимняя сказка - по цене 420 руб. в Нижнем Новгороде. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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