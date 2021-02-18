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Главная Канцтовары Бумага Цветная бумага и картон Остров Сокровищ Картон белый А4 2-сторонний МЕЛОВАННЫЙ, 20 листов, в папке, ОСТРОВ СОКРОВИЩ, 200х290мм (5 шт.)

Картон белый А4 2-сторонний МЕЛОВАННЫЙ, 20 листов, в папке, ОСТРОВ СОКРОВИЩ, 200х290мм (5 шт.)

Артикул: 310130
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  • Картон белый А4 2-сторонний МЕЛОВАННЫЙ, 20 листов, в папке, ОСТРОВ СОКРОВИЩ, 200х290мм (5 шт.) - фото 1
  • Картон белый А4 2-сторонний МЕЛОВАННЫЙ, 20 листов, в папке, ОСТРОВ СОКРОВИЩ, 200х290мм (5 шт.) - фото 2
Картон белый А4 2-сторонний МЕЛОВАННЫЙ, 20 листов, в папке, ОСТРОВ СОКРОВИЩ, 200х290мм (5 шт.) - фото 1
Картон белый А4 2-сторонний МЕЛОВАННЫЙ, 20 листов, в папке, ОСТРОВ СОКРОВИЩ, 200х290мм (5 шт.) - фото 2
510 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310130
В наличии
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БрендОстров Сокровищ
Тип товара

Мелованный картон ОСТРОВ СОКРОВИЩ обладает плотностью 200 г/м2, имеет глянцевую поверхность, благодаря чему сохраняет белизну на протяжении длительного времени. Поделки и аппликации из него будут яркими и красивыми, а ребенок сможет воплотить в жизнь любую творческую задумку. В наборе 20 листов двустороннего картона белого цвета формата А4 (200х290 мм). Творческая инструкция по созданию аппликации на обороте.

Набор белого картона ОСТРОВ СОКРОВИЩ рекомендован для уроков труда и технологии. Спешите купить все необходимое для детского творчества в нашем интернет-магазине!



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Картон белый А4 2-сторонний МЕЛОВАННЫЙ, 20 листов, в папке, ОСТРОВ СОКРОВИЩ, 200х290мм (5 шт.) - по цене 510 руб. в Нижнем Новгороде. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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