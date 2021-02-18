Ножницы ЮНЛАНДИЯ МУЛЬТЯШКИ, 125 мм, с безопасными пластиковыми лезвиями, ассорти (12 шт.)

Ножницы ЮНЛАНДИЯ с симметричными ручками имеют удобные отверстия для пальцев, которые позволяют комфортно расположить их в руке.

Ребенок без труда сможет пользоваться такими ножницами, так как их длина - 125 мм. Закругленные концы гарантируют безопасность при использовании ножниц по назначению. Лезвия изготовлены из прочного пластика, что обеспечивает максимально долгий срок службы. Предназначены для правши. Поставляются в нескольких вариантах цвета (без возможности выбора).

Начните удивительное приключение в страну безграничной фантазии и детского творчества! Спешите приобрести ножницы ЮНЛАНДИЯ в нашем интернет-магазине.