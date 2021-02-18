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Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Шариковые ручки Pensan Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech Colored, палитра классических цветов АССОРТИ, дисплей, 2240 (60 шт.)

Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech Colored, палитра классических цветов АССОРТИ, дисплей, 2240 (60 шт.)

Артикул: 310111
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  • Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech Colored, палитра классических цветов АССОРТИ, дисплей, 2240 (60 шт.) - фото 1
  • Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech Colored, палитра классических цветов АССОРТИ, дисплей, 2240 (60 шт.) - фото 2
  • Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech Colored, палитра классических цветов АССОРТИ, дисплей, 2240 (60 шт.) - фото 3
  • Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech Colored, палитра классических цветов АССОРТИ, дисплей, 2240 (60 шт.) - фото 4
  • Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech Colored, палитра классических цветов АССОРТИ, дисплей, 2240 (60 шт.) - фото 5
  • Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech Colored, палитра классических цветов АССОРТИ, дисплей, 2240 (60 шт.) - фото 6
  • Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech Colored, палитра классических цветов АССОРТИ, дисплей, 2240 (60 шт.) - фото 7
  • Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech Colored, палитра классических цветов АССОРТИ, дисплей, 2240 (60 шт.) - фото 8
  • Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech Colored, палитра классических цветов АССОРТИ, дисплей, 2240 (60 шт.) - фото 9
  • Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech Colored, палитра классических цветов АССОРТИ, дисплей, 2240 (60 шт.) - фото 10
  • Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech Colored, палитра классических цветов АССОРТИ, дисплей, 2240 (60 шт.) - фото 11
  • Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech Colored, палитра классических цветов АССОРТИ, дисплей, 2240 (60 шт.) - фото 12
  • Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech Colored, палитра классических цветов АССОРТИ, дисплей, 2240 (60 шт.) - фото 13
  • Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech Colored, палитра классических цветов АССОРТИ, дисплей, 2240 (60 шт.) - фото 14
Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech Colored, палитра классических цветов АССОРТИ, дисплей, 2240 (60 шт.) - фото 1
Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech Colored, палитра классических цветов АССОРТИ, дисплей, 2240 (60 шт.) - фото 2
Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech Colored, палитра классических цветов АССОРТИ, дисплей, 2240 (60 шт.) - фото 3
Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech Colored, палитра классических цветов АССОРТИ, дисплей, 2240 (60 шт.) - фото 4
Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech Colored, палитра классических цветов АССОРТИ, дисплей, 2240 (60 шт.) - фото 5
Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech Colored, палитра классических цветов АССОРТИ, дисплей, 2240 (60 шт.) - фото 6
Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech Colored, палитра классических цветов АССОРТИ, дисплей, 2240 (60 шт.) - фото 7
Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech Colored, палитра классических цветов АССОРТИ, дисплей, 2240 (60 шт.) - фото 8
Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech Colored, палитра классических цветов АССОРТИ, дисплей, 2240 (60 шт.) - фото 9
Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech Colored, палитра классических цветов АССОРТИ, дисплей, 2240 (60 шт.) - фото 10
Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech Colored, палитра классических цветов АССОРТИ, дисплей, 2240 (60 шт.) - фото 11
Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech Colored, палитра классических цветов АССОРТИ, дисплей, 2240 (60 шт.) - фото 12
Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech Colored, палитра классических цветов АССОРТИ, дисплей, 2240 (60 шт.) - фото 13
Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech Colored, палитра классических цветов АССОРТИ, дисплей, 2240 (60 шт.) - фото 14
920 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310111
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендPensan
Тип товара

Стержень каждой ручки снабжен швейцарским никелево-серебряным игольчатым наконечником, обеспечивающим более качественное и долговечное письмо, а в совокупности с масляными чернилами пониженной вязкости гарантирует письмо без пропусков. Пишущий узел толщиной 0,7 мм проводит линию 0,35 мм. Стержень заменяем.

В дисплее представлены чернила ассорти: синие - 35 штук, черные - 12 штук, зеленые - 3 штуки, красные - 10 штук.

Ручка PENSAN My Tech - отличный выбор тех, кто ищет безупречное письмо в стильном корпусе. Не упустите возможность приобрести в нашем интернет-магазине!



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Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech Colored, палитра классических цветов АССОРТИ, дисплей, 2240 (60 шт.) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 920 руб., позвонив по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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