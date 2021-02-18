Блокнот А5 (146х205мм) 60л, гребень, перфорация на отрыв, лакированный, BRAUBERG Синий (16 шт.)

Он имеет микроперфорацию на отрыв, благодаря которой лист при отрывании остается с ровной стороной. 60 листов позволят зафиксировать большой объем нужной информации. Линовка блока в клетку дает возможность аккуратно заполнить цифровые значения, а также нанести чертежные зарисовки. Внутренний блок - офсет белого цвета, плотность которого 60 г/м2. Формат блокнота А5 позволит владельцу поместить его в кейс или сумку малых габаритов. Лакированная обложка блокнота в синем цвете - классика среди записных аксессуаров.

Блокнот BRAUBERG готов радовать обладателя не только своим безупречным качеством, но и, прежде всего, своей привлекательной стоимостью.

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