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Главная Канцтовары Демонстрационное оборудование Аксессуары для досок Brauberg Салфетки сменные для стирателя магнитного BRAUBERG Extra, 63х150мм, КОМПЛЕКТ 10шт (4 шт.)

Салфетки сменные для стирателя магнитного BRAUBERG Extra, 63х150мм, КОМПЛЕКТ 10шт (4 шт.)

Артикул: 310103
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  • Салфетки сменные для стирателя магнитного BRAUBERG Extra, 63х150мм, КОМПЛЕКТ 10шт (4 шт.) - фото 1
  • Салфетки сменные для стирателя магнитного BRAUBERG Extra, 63х150мм, КОМПЛЕКТ 10шт (4 шт.) - фото 2
  • Салфетки сменные для стирателя магнитного BRAUBERG Extra, 63х150мм, КОМПЛЕКТ 10шт (4 шт.) - фото 3
  • Салфетки сменные для стирателя магнитного BRAUBERG Extra, 63х150мм, КОМПЛЕКТ 10шт (4 шт.) - фото 4
  • Салфетки сменные для стирателя магнитного BRAUBERG Extra, 63х150мм, КОМПЛЕКТ 10шт (4 шт.) - фото 5
  • Салфетки сменные для стирателя магнитного BRAUBERG Extra, 63х150мм, КОМПЛЕКТ 10шт (4 шт.) - фото 6
Салфетки сменные для стирателя магнитного BRAUBERG Extra, 63х150мм, КОМПЛЕКТ 10шт (4 шт.) - фото 1
Салфетки сменные для стирателя магнитного BRAUBERG Extra, 63х150мм, КОМПЛЕКТ 10шт (4 шт.) - фото 2
Салфетки сменные для стирателя магнитного BRAUBERG Extra, 63х150мм, КОМПЛЕКТ 10шт (4 шт.) - фото 3
Салфетки сменные для стирателя магнитного BRAUBERG Extra, 63х150мм, КОМПЛЕКТ 10шт (4 шт.) - фото 4
Салфетки сменные для стирателя магнитного BRAUBERG Extra, 63х150мм, КОМПЛЕКТ 10шт (4 шт.) - фото 5
Салфетки сменные для стирателя магнитного BRAUBERG Extra, 63х150мм, КОМПЛЕКТ 10шт (4 шт.) - фото 6
390 руб. 
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Артикул: 310103
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Выполнены из качественного серого фетра прямоугольной формы, что способствует высокому качеству стирания следов маркера с поверхности досок. В комплекте 10 штук - такого количества хватит на долгое время. Размер - 63х150 мм.

Данный товар - это воплощение не только высокого качества, но и экономии денежных средств - стоимость сменных салфеток в 2 раза ниже стоимости магнитного стирателя эконом-сегмента.

Сменные салфетки BRAUBERG "Extra" позволяют сохранить эффективность стирателя на высоком уровне. Спешите приобрести товары для офиса в нашем интернет-магазине!



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Салфетки сменные для стирателя магнитного BRAUBERG Extra, 63х150мм, КОМПЛЕКТ 10шт (4 шт.) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 390 руб., позвонив по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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