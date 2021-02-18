Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(831)261-04-76
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Канцтовары Бумага Цветная бумага и картон Юнландия 129875, (цена за 5 шт.) Цветная бумага МАЛОГО ФОРМАТА, А5 БАРХАТНАЯ, 10л. 10цв., 110г/м2, ЮНЛАНДИЯ

129875, (цена за 5 шт.) Цветная бумага МАЛОГО ФОРМАТА, А5 БАРХАТНАЯ, 10л. 10цв., 110г/м2, ЮНЛАНДИЯ

Артикул: 310077
Скидки до 10% на канцелярию по промокодам!
  • 129875, (цена за 5 шт.) Цветная бумага МАЛОГО ФОРМАТА, А5 БАРХАТНАЯ, 10л. 10цв., 110г/м2, ЮНЛАНДИЯ - фото 1
  • 129875, (цена за 5 шт.) Цветная бумага МАЛОГО ФОРМАТА, А5 БАРХАТНАЯ, 10л. 10цв., 110г/м2, ЮНЛАНДИЯ - фото 2
  • 129875, (цена за 5 шт.) Цветная бумага МАЛОГО ФОРМАТА, А5 БАРХАТНАЯ, 10л. 10цв., 110г/м2, ЮНЛАНДИЯ - фото 3
  • 129875, (цена за 5 шт.) Цветная бумага МАЛОГО ФОРМАТА, А5 БАРХАТНАЯ, 10л. 10цв., 110г/м2, ЮНЛАНДИЯ - фото 4
  • 129875, (цена за 5 шт.) Цветная бумага МАЛОГО ФОРМАТА, А5 БАРХАТНАЯ, 10л. 10цв., 110г/м2, ЮНЛАНДИЯ - фото 5
  • 129875, (цена за 5 шт.) Цветная бумага МАЛОГО ФОРМАТА, А5 БАРХАТНАЯ, 10л. 10цв., 110г/м2, ЮНЛАНДИЯ - фото 6
  • 129875, (цена за 5 шт.) Цветная бумага МАЛОГО ФОРМАТА, А5 БАРХАТНАЯ, 10л. 10цв., 110г/м2, ЮНЛАНДИЯ - фото 7
129875, (цена за 5 шт.) Цветная бумага МАЛОГО ФОРМАТА, А5 БАРХАТНАЯ, 10л. 10цв., 110г/м2, ЮНЛАНДИЯ - фото 1
129875, (цена за 5 шт.) Цветная бумага МАЛОГО ФОРМАТА, А5 БАРХАТНАЯ, 10л. 10цв., 110г/м2, ЮНЛАНДИЯ - фото 2
129875, (цена за 5 шт.) Цветная бумага МАЛОГО ФОРМАТА, А5 БАРХАТНАЯ, 10л. 10цв., 110г/м2, ЮНЛАНДИЯ - фото 3
129875, (цена за 5 шт.) Цветная бумага МАЛОГО ФОРМАТА, А5 БАРХАТНАЯ, 10л. 10цв., 110г/м2, ЮНЛАНДИЯ - фото 4
129875, (цена за 5 шт.) Цветная бумага МАЛОГО ФОРМАТА, А5 БАРХАТНАЯ, 10л. 10цв., 110г/м2, ЮНЛАНДИЯ - фото 5
129875, (цена за 5 шт.) Цветная бумага МАЛОГО ФОРМАТА, А5 БАРХАТНАЯ, 10л. 10цв., 110г/м2, ЮНЛАНДИЯ - фото 6
129875, (цена за 5 шт.) Цветная бумага МАЛОГО ФОРМАТА, А5 БАРХАТНАЯ, 10л. 10цв., 110г/м2, ЮНЛАНДИЯ - фото 7
370 руб. 
Купить
Артикул: 310077
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендЮнландия
Тип товара

Набор бархатной односторонней цветной бумаги плотностью 110 г/м2 включает 10 листов формата А5 (148х210 мм) в 10-ти разнообразных и насыщенных однородных цветах. Листы упакованы в полиэтиленовый пакет с липким краем, легко режутся и сгибаются.

Цветная бумага незаменима при создании аппликаций, поделок и открыток. Помочь создать первые шедевры помогут товары для детского творчества ЮНЛАНДИЯ, которые без труда можно заказать в нашем интернет-магазине за считанные секунды!



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
129875, (цена за 5 шт.) Цветная бумага МАЛОГО ФОРМАТА, А5 БАРХАТНАЯ, 10л. 10цв., 110г/м2, ЮНЛАНДИЯ - по цене 370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Нижнем Новгороде

8 (831) 261-04-76

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...