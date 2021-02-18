Краски акварельные ПИФАГОР МЕДОК, 12 цветов, без кисти, пластиковая коробка (15 шт.)

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|Бренд
|Пифагор
|Тип товара
12 ярких насыщенных цветов отлично смешиваются между собой и позволяют создать множество оттенков, обеспечивают однородное окрашивание. Краски быстро высыхают и не портятся со временем. Безопасны для детей, нетоксичны. Идеально подойдут для детского творчества и художественного изобразительного искусства. Краски выпускаются в пластиковом пенале с прозрачной крышкой, круглой формой кювет и отделением для кисточки. Упаковка обладает компактными размерами и легким весом.
Рисование акварельными красками ПИФАГОР подарит детям хорошее настроение и возможность порадовать своих родителей первыми изображениями! Покупайте все необходимое для детского творчества в нашем интернет-магазине!
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