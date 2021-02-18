Ручка шариковая масляная с грипом BRAUBERG Model-XL TONE, СИНЯЯ, узел 1,0 мм, линия 0,5 мм (24 шт.)

Модель изготовлена из высококачественных материалов, сменный стержень длиной 140 мм снабжен швейцарским стандартным наконечником фирмы PREMEC и заправлен немецкими чернилами на масляной основе DOKUMENTAL синего цвета. Удобная прорезиненная зона захвата. Специальная технология "FEEL INK" гарантирует лёгкое и четкое письмо без каких-либо усилий. Диаметр пишущего узла 1 мм создает аккуратную линию письма, равную 0,5 мм. Благодаря грипу удобство использования ручки возрастает в десятки раз. Синий корпус соответствует классическому офисному стилю.

Данный товар высокого качества можно отнести к среднему ценовому сегменту.

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