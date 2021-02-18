Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, АССОРТИ, игольч.узел 0,5мм,линия 0,4мм,дисплей, (60 шт.)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Pensan
|Тип товара
|Ручки гелевые
В ручках серии "Soft Gel Fine" используется качественный наконечник толщиной 0,5 мм с шариком из карбида вольфрама. Качественные чернила ярких цветов в совокупности с игольчатым типом наконечника обеспечат аккуратную линию письма без пропусков толщиной 0,5 мм. Стержень заменяем.
Ручки, представленные в дисплее: синие - 25 штук, черные - 25 штук, красные - 10 штук.
Ручка PENSAN "Soft Gel Fine" - комфортное письмо в сочетании с высоким качеством гелевых чернил. Не упустите возможность приобрести в нашем интернет-магазине!
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