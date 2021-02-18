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Шариковая ручка Faber-Castell выполнена из прочного пластика. Запатентованная GRIP антискользящая зона захвата с малыми массажными шашечками. Эргономичная трехгранная форма. Упругий клип. Привлекательный корпус такого же цвета, что и стержень.

Ручка шариковая FABER-CASTELL Grip 2020, СИНЯЯ, трехгранная, узел 1мм, линия 0,5мм, 544551 (12 шт.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.