Ножницы ЮНЛАНДИЯ BASIC, 155 мм, ребристые резиновые вставки, черно-голубые, европодвес (8 шт.)

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|Бренд
|Юнландия
|Тип товара
Ножницы ЮНЛАНДИЯ с эргономичными ручками помогают уменьшить нагрузку на руку ребенка при интенсивной и продолжительной работе, а ребристые резиновые вставки яркого голубого цвета не позволяют пальцам скользить во время использования.
Ребенок без труда сможет пользоваться такими ножницами, так как их длина - 155 мм. Закругленные концы гарантируют безопасность при использовании ножниц по назначению. Лезвия изготовлены из прочной нержавеющей стали, что обеспечивает максимально долгий срок службы и аккуратное разрезание разных видов материалов. Предназначены для правши.
Начните удивительное приключение в страну безграничной фантазии и детского творчества! Спешите приобрести ножницы ЮНЛАНДИЯ в нашем интернет-магазине.
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