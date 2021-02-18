Наклейки зефирные Умные совы, 10*15 см, ЮНЛАНДИЯ (6 шт.)

В наборе содержатся мягкие зефирные наклейки с изображением милейших сов в количестве 15 штук. Наклейки отличаются высочайшим качеством печати и цветопередачи. Забавные яркие совушки с удовольствием будут красоваться на тетрадях, дневниках, гаджетах и нарядко украсят любую поделку.

Качественный клеевой слой позволяет приклеивать и отклеивать наклейки несколько раз, не оставляя следов на поверхности. При этом каждый раз наклейка надёжно фиксируется и продолжает долго радовать своей красотой.

Товар премиум-качества, относится к среднему ценовому сегменту.

Многоразовые наклейки ЮНЛАНДИЯ - это не только огромное разнообразие красочных стикеров для украшения всего, чего пожелает ребёнок, но и отличный способ развития фантазии и вкуса!