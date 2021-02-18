403579, (цена за 60 шт.) Тетрадь 18л. BRAUBERG линия, обложка картон, РИСУНОЧЕК

Внутренний блок плотностью 60 г/м2 из офсетной бумаги в линию с полями. Содержит 18 листов. Обложка изготовлена из импортного мелованного картона. Скрепка надежно скрепляет листы между собой.

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