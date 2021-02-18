Наклейки зефирные Машины, 10*15 см, ЮНЛАНДИЯ (6 шт.)

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|Бренд
|Юнландия
|Тип товара
В наборе содержатся мягкие зефирные наклейки с изображением автомобилей в количестве 8 штук. Наклейки отличаются высочайшим качеством печати и цветопередачи. Большие серьёзные вездеходы не оставят равнодушными юных автолюбителей, придадут оригинальности тетрадям, дневникам, гаджетам и здорово украсят поделки.
Качественный клеевой слой позволяет приклеивать и отклеивать наклейки несколько раз, не оставляя следов на поверхности. При этом каждый раз наклейка надёжно фиксируется и продолжает долго радовать своей красотой.
Товар премиум-качества, относится к среднему ценовому сегменту.
Многоразовые наклейки ЮНЛАНДИЯ - это не только огромное разнообразие красочных стикеров для украшения всего, чего пожелает ребёнок, но и отличный способ развития фантазии и вкуса!
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